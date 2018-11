Teraz! oni. Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus zdradzają nam plany swojej nowej partii

Na założycielskiej konwencji partii Teraz!, która odbędzie się 9 grudnia w Warszawie, lider nowej formacji Ryszard Petru nie przedstawi jej programu, a jedynie zarysy - dowiaduje się WP. Pełny program ma zostać ogłoszony dopiero w przyszłym roku. Pierwszy test wyborczy - 26 maja i wybory do Parlamentu Europejskiego. Startu w nich nie wyklucza w rozmowie z WP Joanna Scheuring-Wielgus, współliderka Teraz!.

Dziś posłanka zapewnia: – Jak tworzyliśmy Nowoczesną, to to było szaleństwo. Dziś? Nigdy nie byliśmy bardziej przygotowani, niż dziś.

Petru: akurat to potrafię

– Ryszard był dobry w organizowaniu partii – mówi nam były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. – To mu się udało z Nowoczesną, więc sądzę, że i tym razem się uda. Ale on nie umie pracować na co dzień, organicznie, brakuje mu energii. To jest jego problem. Ideowo, politycznie, ten projekt mu nie wyjdzie – wieszczy nasz rozmówca.