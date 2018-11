"TERAZ!". Nowa partia Petru. Były lider Nowoczesnej zapowiada nową jakość

"TERAZ!" - tak będzie nazywać się nowe ugrupowanie Ryszarda Petru. Były lider Nowoczesnej na konferencji prasowej w Warszawie zaprezentował główne założenia programu partii oraz logotyp ugrupowania. Konwencja założycielska - 9 grudnia.

Skąd nazwa partii? - Bo TERAZ Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami - przyznał Petru na konferencji prasowej. - TERAZ jest właśnie ten moment, by pokazać nową ofertę - dodawała Joanna Scheuring-Wielgus. Jak przekonywała, słowo "Teraz" jest "bardzo dynamiczne, zmuszające do działania". - A my lubimy działać - stwierdziła posłanka.