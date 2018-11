"Na twarzy Kaczyńskiego pojawił się uśmiech". Politycy miażdżą "TERAZ!", nową partię Ryszarda Petru

- Każde nowe ugrupowanie, które dziś powstaje po stronie opozycji, wywołuje jedynie uśmiech na twarzy Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że na Nowogrodzkiej strzelają korki od szampana - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska, oceniając nowe ugrupowanie jej byłego szefa Ryszarda Petru.

O byłym liderze tej partii posłanka mówi: - Dobrze mi się z nim współpracowało w przeszłości, ale dzisiaj nie oczekuję, jako osoba odpowiedzialna za Polskę, tworzenia nowych inicjatyw. Sama zmiana logo partii nigdy nie dodaje świeżości. Dzisiaj jest czas łączenia, czas kumulacji sił opozycjnej. Jeśli Ryszard Petru nie chce ściśle współpracować z Koalicją Obywatelską, to niestety dzieli opozycję.

Jak dodaje polityk: - I Ryszard Petru, i Robert Biedroń, muszą pamiętać o tym, że mnożąc inicjatywy i nie dążąc do szerokiego porozumienia na opozycji, w jakiś sposób grają w drużynie Jarosława Kaczyńskiego.

Internauci i komentatorzy kpią

- Petru zakłada partię "Teraz!", argumentując, że to dobra nazwa, bo "teraz" jest bardzo dynamiczne... Lepsza, bardziej oddająca intencję ruchu i jednak mniej groteskowa, byłaby po prostu nazwa "Petru". Albo "Ego Petru" - pisze na Twitterze działacz lewicowy i publicysta Piotr Szumlewicz.

- „Teraz” jako nazwa partii? Przecież to nawet jako nazwa samoobsługowego bistra brzmiałoby źle, a co dopiero politycznego ugrupowania. Teraz Ryszard Petru ma coraz słabsze pomysły - uznał Wojciech Wybranowski z "Do Rzeczy".