Wybory parlamentarne. Jarosław Kaczyński ma dla Antoniego Macierewicza nowe zadanie [OKŁADKI TYGODNIKÓW]

"Antoni Macierewicz dostał od Jarosława Kaczyńskiego bojowe zadanie: były szef MON ma zmobilizować twardy elektorat PiS na ścianie wschodniej" - czytamy w nowym wydaniu "Wprost". O czym jeszcze donoszą tygodniki?

Redaktor naczelna portalu wPolityce.pl w artykule "Operacja Białystok" wraca do białostockiego Marszu Równości. "Wydarzeń w Białymstoku nie można czytać bez kontekstów. Po fali antyklerykalnych prowokacji na paradach LGBT+, gdy sprzeciw społeczny wobec agresywnej promocji ideologii gender został doprowadzony do granic wytrzymałości, wydano zgodę na konfrontację dwóch skrajnych ideowo grup: homoseksualnych aktywistów i kibiców, jawnie walczących z ideologią LGBT. Czy można było nie przewidzieć, że dojdzie do starć? Mimo to nie wyznaczono tras, które uniemożliwiłyby konfrontację. Zupełnie tak jakby właśnie na starcia liczono. Natychmiast zostały zresztą podłapane przez polityków lewicy i sprawnie wykorzystane do politycznej walki" - pisze dziennikarka.