Antoni Macierewicz tańczy na Pikniku Rodzinnym PiS. Dawno się tak nie uśmiechał

Były szef MON pojawił się na Pikniku Rodzinnym polityków PiS w ramach letniego cyklu spotkań z mieszkańcami różnych miast. Antoni Macierewicz od początku był w wybornym nastroju i pełnił role wodzireja całego wydarzenia.

- To spotkanie poświęcone rozrywce i zabawie - tak zaczął swoje przemówienie Kaczyński. Te słowa oraz hasło pikniku "Dobry czas" wyraźnie wziął sobie do serca były szef MON, który brylował również po wystąpieniu lidera swojej partii. Swojska muzyka i ludowe rytmy zdecydowanie przypadły mu do gustu. Macierewicz tańczył z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich. Po zdjęciach z wydarzenia widać, że polityk dobrze się bawił. Dawno nie widzieliśmy go tak uśmiechniętego.