Jarosław Kaczyński podczas Pikniku Rodzinnego. "Dziękuję za to, że jesteście i angażujecie się w sprawy ojczyzny"

Prezes PiS podczas spotkania w Miedznej Murowanej mówił o roli polskiej tradycji, która ma wyrastać ze wsi.

- Bardzo się cieszę, że mogę się z państwem spotkać w takich okolicznościach, nie na wiecu wyborczym, tylko zwykłym spotkanie. To dla mnie cenne jako człowieka i polityka. Kłaniam się nisko. Chciałem wam bardzo podziękować za to, że jesteście i angażujecie się w sprawy ojczyzny - mówił prezes PiS.

- Można uczynić więcej, kiedy społeczeństwo jest aktywne, dlatego to jest dla nas ważne. Nie da się zrobić wszystkiego po latach zaniedbań. W ciągu 4 lat pokazaliśmy, że można dużo zrobić i storzyć to, co jest podstawą demokracji - wiarygodność - kontynuował.