Wybory parlamentarne. Grzegorz Schetyna o listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej

- Liczę jeszcze na refleksję i rozmowę - zaapelował do PSL Grzegorz Schetyna na Forum Programowym Koalicji Obywatelskiej. Lider Platformy Obywatelskiej przyznał, że na razie jego partia list wyborczych nie przedstawi. Tym samym odniósł się do dzisiejszego oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego.

A co z Platformą? - Nie możemy ustalać dziś "jedynek" na listach, bo nie wiemy, w jakiej koalicji pójdziemy do wyborów - przyznał Grzegorz Schetyna.

Pytany o PSL Schetyna stwierdził: - To jest kwestia decyzji PSL-u, ostatecznej. Tak naprawdę decyzji, czy chcą budować szeroką koalicję, o którą apeluję od tygodni i w której uczestniczyli przed wyborami europejskimi, czy wybierają samodzielny start i możliwą w przyszłości współpracę z PiS. To jest pytanie do nich. To jeszcze będzie wymagać czasu, rozmów, tego weekendu, najbliższych dni. W środę mamy ostateczny termin. Liczę jeszcze na refleksję i rozmowę.