Wybory parlamentarne. Były wiceszef Wiosny rezygnuje ze startu do Sejmu

Wybory parlamentarnej zbliżają się wielkimi krokami, tymczasem były wiceszef Wiosny Marcin Anaszewicz wycofuje się ze startu do Sejmu. Według niego, jest to "przedsięwzięcie niezgodne z jego wartościami".

Polityk dodał, że zaraz po wyborach do europarlamentu lider Wiosny Robert Biedroń namawiał go do startu do Sejmu. Anaszewicz odmówił, bo - jak sam tłumaczy - "nie taki był plan i nie takie cele miała Wiosna".