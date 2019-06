Wiosna Biedronia. Wiceprezes rezygnuje ze stanowiska

Marcin Anaszewicz zrezygnował z funkcji zastępcy szefa Wiosny. O jego decyzji poinformował sekretarz generalny ugrupowania Krzysztof Gawkowski. I dodał, że Anaszewicz zostaje w partii.



Marcin Anaszewicz to jeden z najbliższych współpracowników Roberta Biedronia . Oprócz tego, że był wiceprezesem Wiosny, kierował także sztabem wyborczym partii. Anaszewicz potwierdził w rozmowie z portalem 300polityka, że zrezygnował z pełnienia obu funkcji kilka dni temu. Portal podaje, że decyzja może mieć związek z sobotnią radą krajową Wiosny, na której Robert Biedroń ma ogłosić decyzję w sprawie szerszych rozmów koalicyjnych.

Krzysztof Gawkowski poinformował, że Marcin Anaszewicz zostaje członkiem Rady Krajowej i zostaje w partii. - Będzie aktywnie działał w kampanii krajowej, a zmiany mają na celu przygotowanie się do wyborów krajowych, bo planujemy rozpocząć w najbliższym czasie przygotowania do kampanii do parlamentu polskiego – zapewnił.