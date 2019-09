Wybory parlamentarne 2019. Włodzimierz Czarzasty: generalnie zostało przyjęte, że Lewica wraca do Sejmu

Włodzimierz Czarzasty nie ma wątpliwości. Według niego, po wyborach parlamentarnych 2019 Lewica wróci do Sejmu. Jak podkreślił, w tej chwili trwa walka o to, by doszło do tego "w jak największym wymiarze".

Wybory parlamentarne 2019. Włodzimierz Czarzasty chce powrotu lewicy do Sejmu (East News)

Wybory parlamentarne 2019 zbliżają się wielkimi krokami. Jak wynika z najnowszego sondażu Kantar, gdyby przeprowadzono je już teraz, na ugrupowania lewicowe - SLD, Lewicę Razem i Wiosnę, których kandydaci będą startować z list KW SLD - zagłosowałoby 11 proc. ankietowanych.

– W tej chwili Polki i Polacy już się nie zastanawiają czy Lewica na poziomie 8% zrobi próg, czy nie. Generalnie zostało przyjęte, że Lewica wraca do Sejmu. W tej chwili walczymy, żeby wróciła w jak największym wymiarze – mówił Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Lewicy na antenie Polskiego Radia 24.

Polityk stwierdził również, że "osoby o lewicowych poglądach, które są w Koalicji Obywatelskiej mają problem programowy" – Jest Lewica i są politycy, którzy moim zdaniem powinni być na Lewicy. Jeżeli nie są, to pewnie Barbara Nowacka często musi gryźć się w język. Zresztą Barbarze współczuję, bo język pogryziony to niewygodna historia – dodał Czarzasty.

Warto przypomnieć, że Barbara Nowacka jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Wystartuje w wyborach do sejmu jako "jedynka" listy w Gdyni.

