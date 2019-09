Sondaż. PiS znowu w górę. Rośnie przewaga nad opozycją

Z najnowszego sondażu wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować aż 40 proc. Polaków. To o 2 proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu. Co ciekawe, gdyby wybory odbyły się teraz, do Sejmu weszliby przedstawiciele tylko czterech komitetów.

Wybory parlamentarne. PiS liderem wszystkich sondaży. (East News)

Jak wynika z sondażu Kantar, poparcie dla PiS wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem deklaruje 40 proc. ankietowanych. To wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tego panelu i rekordowe poparcie na tle wszystkich zestawień przygotowywanych dotąd przez Kantar. Z kolei na Koalicję Obywatelską tworzoną przez PO, Nowoczesną, Inicjatywę Polska i Partię Zieloni głos chce oddać 24 proc. respondentów (-2 pkt. proc.).

Gdyby wybory parlamentarne przeprowadzono już teraz, na ugrupowania lewicowe - SLD, Lewicę Razem i Wiosnę, których kandydaci będą startować z list KW SLD - zagłosowałoby 11 proc. ankietowanych (+ 1 pkt. proc.).

Do Sejmu niemal "rzutem na taśmę" załapali by się jeszcze przedstawiciele Koalicji Polskiej. W badaniu 6 proc. osób wskazało bowiem PSL, z list którego startują też kandydaci Kukiz'15. Ten komitet nie był uwzględniony we wcześniejszym sondażu Kantar, dlatego wskazanie trendu w przypadku tej formacji nie jest możliwe.

Sondaż. Bardzo złe wieści dla Konfederacji

W badaniu fatalnie wypadła Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na partię KORWiN, Ruch Narodowy oraz środowisko Grzegorza Brauna) chce głosować tylko 2 proc. ankietowanych.

Jak czytamy, chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych 13 października zadeklarowało 66 proc. badanych. "Zdecydowanie uczestniczyć w głosowaniu zamierza 32 proc., a raczej wzięłoby w nim udział 34 proc. W wyborach nie ma zamiaru uczestniczyć 22 proc. respondentów, przy czym 10 proc. składa taką deklarację zdecydowanie" - czytamy.

Sondaż w ramach comiesięcznego badania Omnibus Kantar przeprowadził 6 –11 września na ogólnopolskiej, reprezentatywnej, 975-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat.

Źródło: polsatnews.pl, radiozet.pl