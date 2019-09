Czarzasty obiecuje, że Lewica "nie będzie opluwać kleru". "Nie jesteśmy oszołomami"

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty spotkał się z wyborcami w Toruniu. Podczas przemówienia zaznaczył, że jego partia oraz koalicyjne Wiosna i Razem nie zamierzają działać przeciwko ludziom wierzącym oraz Kościołowi.

Podczas wystąpienia wskazał, że co roku do kasy Kościoła katolickiego trafia ok. 8 miliardów złotych z polskiego budżetu oraz od spółek Skarbu Państwa. Jak twierdzi, Lewica zwróciła się w tej sprawie z zapytaniem poselskim. - Od dwóch lat nie otrzymaliśmy na ten temat odpowiedzi. Co jest w tym złego, że lewica się pyta i prosi o transparentność finansowania polskiego Kościoła? My nie mówimy, żeby tego nie robić. My mówimy: my chcemy wiedzieć, w jaki sposób Kościół jest finansowany - wyjaśniał.