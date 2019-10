Wybory parlamentarne 2019. Samorządowcy szykują się na Senat

Prezydenci miast nastawiają się na wygraną opozycji w Senacie i przygotowują projekty ustaw na okres powyborczy. To realizacja zapowiedzi o budowie państwa zdecentralizowanego, którą zawarto w 21 postulatach samorządowych w Gdańsku.

"Nie ma co ukrywać, że to po części kalkulacja polityczna. Prawdopodobieństwo zwycięstwa kandydatów opozycji jest większe w przypadku Senatu niż Sejmu" - przyznał w rozmowie z "DGP" Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i członek zarządu Związku Miast Polskich.

"Choć politycy KO oficjalnie mocno wierzą w zwycięstwo w wyborach do Sejmu i Senatu, to jednak w mniej formalnych rozmowach przyznają, że w tej chwili gra toczy się o Senat i o to, by zwycięstwo PiS w Sejmie było pyrrusowe, tzn. niepozwalające na sformułowanie rządu lub niedające przygniatającej większości" - dodaje "DGP".