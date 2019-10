Wybory parlamentarne 2019. Prawo i Sprawiedliwość uruchamia call center

- Dzisiaj otwieramy nowy etap naszej kampanii. Jak widzicie państwo, młodzi ludzie tutaj pracują, dzwonią, zachęcają do pójścia do wyborów - przekazała na konferencji w siedzibie PiS Beata Szydło. Była premier poprosiła, aby wszyscy odbierający "zechcieli porozmawiać" z wolontariuszami.

- Żeby zwyciężyć, trzeba przede wszystkim ciężko do końca, do ostatniej godziny, minuty kampanii pracować. Sondaże wyborów nie wygrywają. Sondaże są zawsze elementem, który może wpłynąć na zniechęcenie do pójścia na wybory. Bo ktoś je przeczyta i pomyśli: no dobrze, przecież i tak na pewno wygrają, albo wybory są rozstrzygnięte. To po co iść do wyborów? Każdy głos jest ważny - przekonywała europosłanka PiS.