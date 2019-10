Wybory parlamentarne 2019. Poważny błąd komisji. Wybory zostaną powtórzone?

Incydent w trakcie wyborów parlamentarnych. W jednej z komisji we Wrocławiu wydano nieprawidłowe karty do głosowania. Te zawierały nazwiska kandydatów do Senatu z innego okręgu. Jeżeli złożony zostanie protest wyborczy, możliwe będzie powtórzenie wyborów w całym okręgu.

Wybory 2019. Nieprawidłowości w jednej z komisji wyborczych (East News)

Błąd został wykryty około godziny 9. Według informacji portalu tvn24.pl, zauważył go jeden z głosujących. Fakt ten miał zgłosić komisji.

Wybory 2019. Nieprawidłowe karty

Informację potwierdziła Maja Ambrożak z Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu. - Rzeczywiście był taki incydent. To dotyczyło obwodu wyborczego nr. 282. Zostały tam wydane 92 karty z kandydatami do Senatu z innego okręgu wyborczego. Do godz. 9:00 dostarczono właściwe karty i później głosowali wyborcy na właściwych kartach - przekazała w rozmowie z portalem tvp.info.

Jak dodaje, nie widzi możliwości ponownego głosowania przez osoby, którym wydano nieprawidłowe karty do głosowania. - Te głosy będą nieważne - podkreśliła Ambrożak.

Wybory 2019. Protest wyborczy doprowadzi do powtórzenia wyborów?

Według informacji członkini komisji, w przypadku gdyby złożony został w tej sprawie protest wyborczy, Sąd Najwyższy może nakazać powtórzenie wyborów w całym okręgu.

Potwierdza to art. 82 § 1 k.wyb, który brzmi: "Protest wyborczy można wnieść z powodu dopuszczenia się, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów lub naruszenia przepisów kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów i mającego wpływ na wynik wyborów ".

Komisja nr. 282 obejmuje swoim obszarem część osiedla Osobowice. Ten fragment należy do 8. Okręgu wyborczego do Senatu.

