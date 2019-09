Wybory Parlamentarne 2019. Poseł PiS zatrudnił do kampanii gwiazdę disco polo Casandrę

Składa kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych, modli się w kościele, a w zainscenizowanym pojedynku rycerzy bije kandydatów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL, a wszystko to w rytmach disco polo. Taki teledysk wyśpiewany i zatańczony z piosenkarką Casandrą wypuścił podlaski poseł PiS Marcin Duszek.

Wybory do parlamentu już 13 października. Od lat wiemy, że okres kampanii to czas, gdy politycy łapią się wszystkich możliwych chwytów, by tylko zdobyć mandat. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Duszek sięgnął po ulubiony repertuar swoich wyborców. Razem z gwiazdą disco polo Casandrą nagrał teledysk.