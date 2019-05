Poseł w teledysku disco polo. Stodoła, dziewczyny i luksusowe auto

"Duch Europy młody we mnie jest. Mocny i odważny jak lew" - słyszymy w nagraniu, które zachęcić ma Polaków do głosowania w eurowyborach na Marcina Duszka (PiS). "Lubi odważną grę, będzie na fest" - brzmi tekst piosenki w gatunku disco polo.

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja. Od lat wiemy, że okres kampanii to czas, gdy politycy łapią się wszystkich możliwych chwytów, by tylko zdobyć upragniony mandat.