Wybory parlamentarne 2019. PiS zaostrzy prawo? Wprowadził "trumienkowe", teraz chce zakazać aborcji "eugenicznej"

Od 2017 r. rodzice nieuleczalnie chorych dzieci otrzymują 4 tys. zł za ich urodzenie. To świadczenie jest częścią programu "Za życiem", przyjętego po rezygnacji z zaostrzenia prawa aborcyjnego. Teraz temat tzw. aborcji eugenicznej wraca.

Dlaczego w tym kontekście nie powinno się mówić o eugenice wyjaśnia rzeczniczka SLD. - Termin aborcja "eugeniczna" jest nagminnie używany przez polityków prawicy na określenie przerywania ciąży z powodu nieuleczalnych wad genetycznych zagrażających życiu płodu. Jest to celowa manipulacja mająca służyć propagandzie, używana po to, by urobić opinię publiczną, by wywołać skojarzenie z czasami nazizmu – powiedziała w rozmowie z Michałem Wróblewskim Anna Maria Żukowska.