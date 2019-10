Wybory parlamentarne 2019. Piotr Liroy-Marzec udzielił poparcia kandydatowi PiS

Sensacja w województwie świętokrzyskim. Poseł Piotr Liroy Marzec, lider listy Skutecznych do Sejmu oficjalnie poparł kandydata Prawa i Sprawiedliwości. "Sylwester Chruszcz to jest człowiek, na którego powinniście w głosować. Takich ludzi potrzeba" - zapowiada w nagraniu na Facebooku.

Liroy we wspólnym nagraniu z kandydatem PiS na posła wspomina o wzmożonej pracy Chruszcza w parlamencie na rzecz infrastruktury oraz o zmianach w oznaczeniach drogowych w Polsce.

- Mamy całą masę złych spraw, kolej u nas leży, droga 74 też leży. Jeżeli będziemy mieli takich posłów z regionu i będą dbali o sprawy regionalne, to gwarantuje wam, że to się może wszystko bardzo szybko pozmieniać. Głosujcie na Sylwka w najbliższych wyborach w Świętokrzyskiem, bo to jest świetny człowiek - dodał muzyk.