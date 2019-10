Wybory parlamentarne 2019. Pierwszy kandydat ogranicza kampanię. "Wylewa się fala hejtu"

Przeczytał o sobie, że jest starym pedałem, "może pedofilem", "przypomina starego esbeka" i "ma za sobą niejedną aborcję". Riad Haidar, szanowany lekarz z Białej Podlaskiej, który jest jedynką listy Koalicji Obywatelskiej, oświadczył, że ze względu na falę hejtu i problemy rodzinne odpuszcza kampanię.

Zorganizowany atak hejterów

Można by dodać, że jak ktoś chce zostać politykiem, to powinien się przyzwyczaić i wytworzyć grubą skórę.

"Mojemu tacie brakuje agresji, chamstwa, umiejętności retorycznych według tzw. "polskiej szkoły IV RP" czyli przekrzykiwania, szczucia, mowy nienawiści i budowania teorii spiskowych. Brakuje mu "gęby", którą dla mandatu umie wytrzeć się homofobią, rasizmem, uchodźcofobią czy islamofobią. Dlatego też uważam, że mądrze zrobił i odciął się od szlamu, w którym rodzinnie odradzaliśmy mu, by się babrał. Niech się zajmie tym, w czym jest najlepszy, budowaniem lepszej Polski" - wyjaśnił we wpisie na Facebooku syn kandydata Kamil Haidar. Dodał, że zmusi ojca, by rzucił to wszystko i wyjechał odpocząć.