Wybory Parlamentarne 2019. "Odkrycie" Jana Marii Jackowskiego. Chodzi o Małgorzatę Kidawę-Błońską

Niespodziewana dyskusja o kandydatce Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. W ocenie senatora PiS Jana Marii Jackowskiego jest na swoich billboardach stylizowana na włoską aktorkę Sophię Loren. - Małgosia jest Małgosią. Jest premierem jutra - komentuje poseł PO Artur Dunin.

Słowa Jana Marii Jackowskiego padły w rozmowie z tvp.info. - Sophia Loren znana jest z działalności społecznej i są jej zdjęcia, które są dosyć podobne w stylistyce do tych billboardów, które wiszą w Warszawie, gdzie Małgorzata Kidawa-Błońska obejmuje starszą osobę. W swojej urodzie wicemarszałek jest kobietą, która ma coś podobnego do Sophii Loren - stwierdził polityk. Odniósł się w ten sposób do kampanii wizerunkowej Kidawy-Błońskiej "Współpraca a nie kłótnie", która trwa na ulicach polskich miast.

Co na to poseł PO Artur Dunin? - Małgosia jest osobą, która nigdy nie używała hejtu. Zawsze była otwarta do ludzi. Zawsze wyciągała pierwsza rękę do wszystkich - powiedział portalowi tvp.info. - Na tych zdjęciach Małgosia jest Małgosią. Jest premierem jutra, tak ją obserwuję, a jestem 12 lat parlamentarzystą. Małgosia się nie zmienia, jest sobą. Jeżeli ktoś uważa, że specjalnie pod kampanię jest robiona stylizacja, to niech sobie weźmie zdjęcia pani marszałek sprzed czterech lat, pięciu, dziesięciu czy dwunastu. Jest sobą przez cały czas - dodał.