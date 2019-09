Wybory parlamentarne 2019. Niecodzienne zagranie PiS. Przesyłka polecona do Grzegorza Schetyny

Prawo i Sprawiedliwość wysłało liderowi Koalicji Obywatelskiej Grzegorzowi Schetynie program wyborczy PiS w związku z "problemami z jego znalezieniem". Sposób? Przesyłka polecona.

PiS pyta Grzegorza Schetynę o program KO (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

O nietypowym kroku PiS poinformował szef komitetu wykonawczego partii Krzysztof Sobolewski. Nawiązywał podczas konferencji do słów Schetyny, który w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że PiS "nie opublikował" programu, tylko "zamieścił go w sieci". Szef PO apelował o zrobienie tego "w formie książeczki".

Szef komitetu wykonawczego PiS podkreślił, że program partii znajduje się na stronie internetowej i został zaprezentowany podczas konwencji w Lublinie. - Tak wygląda program partii politycznej, poważnej partii politycznej, który został wysłany do pana wczoraj. Jeśli ma pan ochotę, wyślemy go też do członków gabinetu cieni - mówił Sobolewski, prezentując zdjęcia z potwierdzenia nadania przesyłki do Schetyny.

Jak podaje PAP, Sobolewski poinformował, że program PiS w formie książki został wysłany przesyłką poleconą w czwartek i w piątek zostanie dostarczony liderowi KO. - Tam Grzegorz zobaczy i może przeczytać, co oznacza prawdziwy program wyborczy, który składa się z diagnozy, z tego, co do tej pory dokonaliśmy i z planów na przyszłość - mówił.

PiS pyta zarazem Schetynę o program KO. - Grzegorzu, a gdzie jest program KO? Bo to, co przedstawiono niedawno, tej broszury, która liczy 20 czy 30 stron, gdzie na stronie są dwa zdania, a później strona jest pusta, to chyba nie nazwie Grzegorz programem - kpił na konferencji Sobolewski.

Zdjęcie przesyłki zostało opublikowane na Twitterze. "Jak to pisał Molier? Sam tego chciałeś. Grzegorzu Dyndało, sam tego chciałeś" - podsumował Joachim Brudziński.

Co mówią sondaże?

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października. W ostatnim sondażu Kantar dla "Faktów" TVN 40 proc. respondentów zadeklarowało, że odda swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce z 30-procentowym poparciem zajęła Koalicja Obywatelska. Dwucyfrowy wynik zanotowała także Lewica (10 proc.). Konfederacja mogła liczyć na 7 proc. głosów, a Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15) - na 5 proc.