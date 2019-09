Wybory parlamentarne 2019. Mocny list byłych prezydentów. Stanisław Karczewski reaguje

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski skomentował list byłych prezydentów do kandydatów do Senatu startujących spoza wspólnej listy opozycyjnej. Pisze o "autorytarnym nacisku".

Pod listem podpisali się: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Poza tym ludzie kultury i opozycjoniści: Krystyna Janda, Maja Komorowska, Juliusz Machulski, Radosław Markowski, Adam Daniel Rotfeld, Wojciech Sadurski, Łukasz Turski, Ludwika Wujec, Henryk Wujec i Adam Zagajewski. Zwrócili się z "apelem do przedstawicieli demokratycznej opozycji, kandydujących do Senatu spoza wspólnej listy trzech opozycyjnych ugrupowań".

"Znamy i rozumiemy motywy, którymi się kierujecie. Szanujemy Wasze prawo do przedstawienia wyborcom Waszych poglądów, pomysłów i osobistej gotowości ich realizacji w organach przedstawicielskich. I jednocześnie bardzo Was prosimy, byście w tych wyborach z tego prawa nie skorzystali. Co więcej, zwracamy się do Was, byście całą swą energię, zaangażowanie i autorytet oddali w służbę wyższego celu, jakim jest zwycięstwo opozycji" - czytamy w liście.