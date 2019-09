Wybory parlamentarne 2019. Bardzo mocne oświadczenie Lecha Wałęsy

"Głosujcie na przedstawicieli opozycji tego skorumpowanego rządu ludzi niekompetentnych, niemoralnych, żądnych władzy i pieniędzy, dążących do realizacji własnych interesów kosztem przyszłości mieszkańców i obywateli naszego kraju" - apeluje do Polaków przed wyborami parlamentarnymi Lech Wałęsa.

Lech Wałęsa w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych zwraca się do: "ludzi polskiej wsi", "polskich robotników", "mieszkańców mniejszych i większych miast" oraz "milionów młodych ludzi w Polsce".

"Nie pozwólcie obecnemu rządowi odwrócić naszego kraju od UE, do której tak nas namawiał Papież Polak - skłócenie z Unią najbardziej ujemnie odbije się na polskim rolnictwie" - przestrzega rolników.

"To Wam Polska zawdzięcza najlepsze 25 lat w swej tysiącletniej historii. Nie pozwólcie zmarnować waszego osiągnięcia, które podziwiał cały świat" - apeluje do robotników.

Lech Wałęsa podkreśla, że oblicza mniejszych i większych miast "zmieniły się w tym czasie całkowicie w stosunku do poprzednich dziesięcioleci".

"Uwierzcie w siebie, nie siedźcie na kanapie, weźcie sprawy w swoje ręce, abyście byli w przyszłości dumni z tego, że wpłynęliście na bieg historii" - pisze na koniec do młodych.

Lech Wałęsa ostrzega przed wyborami parlamentarnymi

Lech Wałęsa w ostatnich miesiącach często apelował, by odsunąć PiS od władzy. - Musicie zrobić wszystko, żeby odstraszyć tych niebezpiecznych ludzi. Tak, aby nie szkodzili Polsce. Gdybym był młodszy sam bym walczył, ale mogę tylko apelować - mówił kilka tygodni temu przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej .

- Do władzy doszli okropni ludzie, nieodpowiedzialni, łamiący prawo i konstytucję. Jeśli chcecie Polskę uratować, to bierzmy się do roboty. Musimy ich rozliczyć i odstawić - alramował.