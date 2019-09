Lech Wałęsa jest zaskoczony słowami Leszka Millera nt. współpracy z SB. "Co mu odbiło?"

- Co on za głupoty i bzdury gada - zirytował się w rozmowie z WP Lech Wałęsa. Prezydent jest zdziwiony ostatnią głośną wypowiedzią Leszka Millera. Były premier stwierdził, że dowody na współpracę Wałęsy z SB są "wystarczająco przekonujące".

Lech Wałęsa nie zgadza się z zarzutami Leszka Millera (Agencja Gazeta, Fot: Martyna Niećko)

- Dziwię się, co odbiło Millerowi, robiąc mi ten zarzut - powiedział w rozmowie z WP Lech Wałęsa. Prezydent odniósł się do wczorajszej wypowiedzi byłego premiera Leszka Millera, który został zapytany o to, czy Wałęsa w latach 70. współpracował z SB.

- Na to są wystarczająco przekonujące materiały - stwierdził w rozmowie z portalem onet.pl były premier.

Prezydent zaznaczył, że dysponuje oczyszczającymi go z tych zarzutów "dokumentami z IPN, wyrokami sądowymi". - Mogę go podać do sądu i będzie miał problemy. Co on za głupoty i bzdury gada. Jestem zaskoczony - powiedział.

Lech Wałęsa się broni. "Niech Leszek Miller uwierzy Kiszczakowi"

Lech Wałęsa przyznał jednak, że do wejścia na ścieżkę sądową najprawdopodobniej nie dojdzie. - Nie mam już siły na to. Co ja będę się tłumaczył ludziom, którzy wierzą w bzdurne opowieści zrobione przez Kaczyńskich i IPN - dodał.

Zaznaczył jednak, że "dokumentacja Czesława Kiszczaka została przywieziona z IPN do pani Kiszczakowej i ona to potwierdziła". To od początku do końca jest zrobione, skombinowane - stwierdził prezydent.

Wałęsa dodał, że za jego wersją przemawiają słowa generała Kiszczaka, z których ma wynikać, że "nigdy nie było żadnych dokumentów pisanych przez Lecha Wałęsę". - Jak Miller nie wierzy mi, to niech uwierzy Kiszczakowi - uznał.