Lech Wałęsa o odwołanej wizycie Donalda Trumpa. "To przez huragan, ale w Polsce"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał 1 września wziąć udział w obchodach 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dwa dni przed przylotem odwołał jednak wizytę z powodu zbliżającego się do wybrzeży Florydy huraganu. – To przez huragan, ale nasz polski – mówi nam Lech Wałęsa.

- On odwołał wizytę, ale nie z powodu huraganu w Stanach Zjednoczonych, ale z powodu huraganu w Polsce – mówi Lecha Wałęsa. Dopytywany, czy to znaczy, że liczy się z tym, że PiS może przegrać wybory parlamentarne, były prezydent odpowiedział: - Nie chcę mówić tego wprost. Zobaczymy za kilka tygodni. Do wyborów Trumpa u nas na pewno nie zobaczymy.