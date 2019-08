Lech Wałęsa apeluje: odsuńcie PiS od władzy. Ostrzega przed wojną domową

Przypilnujcie ich, żeby nie szkodzili Polsce - mówił były prezydent Lech Wałęsa podczas podpisywania "Pomorskiej Deklaracji Obrony Demokracji". Dokument sygnowali przedstawiciele 15 różnych środowisk.

- Do władzy doszli okropni ludzie, nieodpowiedzialni, łamiący prawo i konstytucję. Jeśli chcecie Polskę uratować, to bierzmy się do roboty. Musimy ich rozliczyć i odstawić - dodał.