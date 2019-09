Wybory parlamentarne 2019. Mocne słowa na konwencji Konfederacji w Poznaniu

Janusz Korwin-Mikke oraz Robert Winnicki spotkali się z wyborcami w Poznaniu. Nie zabrakło cierpkich słów pod adresem obozu władzy i deklaracji nt. walki z LGBT oraz wycofania świadczeń socjalnych.

Spotkanie odbyło się w sali przy ul. Ogrodowej w Poznaniu. Przybyło na nie ok. 150 sympatyków Konfederacji. Jako pierwszy głos zabrał prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke. - Wielkopolska była kiedyś oazą normalności, bo tu się pracowało i nie było biurokracji. Młodzi wzorowali się na Cegielskim i nie byli żądni posad. Musimy do tego wrócić. (...) Bo teraz w Wielkopolsce mamy dekadencję z Zachodu, różne LGBT - tłumaczył.

Korwin-Mikke nie szczędził uszczypliwości pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Porównał rządy partii Jarosława Kaczyńskiego do tych, które były w Polsce za czasów komunizmu. - Oni zrujnowali polską gospodarkę i cofają się do Gierka, Gomułki, niedługo pewnie do Bieruta. Żyjemy w czasach panującej wszędzie głupoty - ocenił. Zdaniem polityka może być jeszcze gorzej. - Jeśli nic się nie zmieni, niebawem przegonią nas Nigeria i Gwatemala - ostrzegał.