Wybory parlamentarne 2019. Mateusz Morawiecki: podchodzimy do tych wyborów z ogromną pokorą

Każda setka głosów może naprawdę zadecydować o tym, czy mamy większość - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. - Dopóki PKW nie ogłosi wyniku wyborów, to nic nie jest przesądzone - dodał.

- Podchodzimy do tych wyborów z ogromną pokorą - zapewnił.

Morawiecki był pytany o to, dlaczego kandyduje ze Śląska. - Bo tam będą rozstrzygać się losy polskiej gospodarki - tłumaczył Morawiecki. - Śląsk jest przygotowany na ogromne wyzwania. Przedstawiłem 2 lata temu Program dla Śląska, który kontynuujemy. Jest zrealizowany w 60-70 proc.. Chcemy doprowadzić do tego, by Śląsk stał się taka "Doliną krzemową" Polski - dodał.

- Nie wyobrażam sobie lepszej decyzji od tej, którą podjąłem. To co udało się zrobić, likwidowanie biedy, najniższe wskaźniki bezrobocia, nasz plan odpowiedzialnego rozwoju, który daje perspektywę dogonienia w ciągu kilkunastu lat krajów zachodniej Europy, to coś czego nie udało nam się nigdy dokonać, nawet przez ostatnie kilkaset lat. To jest taki moment w moim życiu, że mam wrażenie, że uczestniczę w kluczowych wydarzeniach i przyczyniam się do tego wszystkiego w jakimś stopniu - stwierdził premier.