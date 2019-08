Wybory parlamentarne 2019. Konfederacja zapowiada budowę "prawdziwej prawicy"

Liderzy partii Konfederacja Wolność i Niepodległość zapowiedzieli w środę złożenie wniosku o rejestrację komitetu wyborczego. Politycy zamierzają startować w jesiennych wyborach. - Polska potrzebuje mieć prawicę, a nie partie, które wykonują polecenie śp. pana generała Czesława Kiszczaka - stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

Według Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego, ugurpowanie ma szansę na 3. miejsce w jesiennych wyborach parlamentarnych. - Konfederacja weszła szturmem do polskiej polityki na wiosnę tego roku (...) Niewiele zabrakło nam do tego, by stanąć na podium 26 maja podczas wyborów do europarlamentu. Tym razem chcemy o to powalczyć bardzo poważnie - przekonywał parlamentarzysta.