Wybory parlamentarne 2019. Konfederacja nie odpuszcza: TVP ma swoich widzów za idiotów

Konfederacja Wolność i Niepodległość złoży w sądzie wniosek o egzekucję wyroku wobec TVP. Partia uważa, że pozwane w trybie wyborczym "Wiadomości" nie wykonały właściwie postanowienia sądu o przeprosinach.

Konfederacja złożyła pozew w trybie wyborczym. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał TVP opublikować sprostowanie i przeprosić. Sąd apelacyjny podtrzymał w czwartek to postanowienie. Tego dnia "Wiadomości" przeprosiły. W programie pojawiła się plansza z treścią przeprosin, napisanych drobnym maczkiem. Tekst odczytał lektor

Ale to nie wszystko. W dalszej części programu stwierdzono, że "zdaniem komentatorów wyrok sądu jest kuriozalny". Dalej widzowie usłyszeli, że dziennikarka przygotowująca grafikę z wynikiem sondażu miała "uzasadnione wątpliwości", czy wynik nie został zaokrąglony. Na koniec dziennikarz "Wiadomości" stwierdził: "mało kto ma wątpliwości - nie chodzi o fakty, bo te telewizja pokazała, tylko o pretekst do ataku na TVP".

Będzie kolejny pozew

Jeden z liderów Ruchu Narodowego i radca prawny Michał Wawer stwierdził, że to, co pokazały w czwartkowym wydaniu "Wiadomości" TVP, nie było przeprosinami "w rozumieniu polskiego prawa i z całą pewnością nie były to przeprosiny zgodne z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie". Zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu zostaną podjęte kolejne kroki prawne - informuje interia.pl za PAP.