Wybory parlamentarne 2019. Kaja Godek poza Konfederacją. "Wypchnięto nas!"

Znana działaczka pro life Kaja Godek oraz przedstawiciele jej środowiska przed wyborami parlamentarnymi opuścili szeregi Konfederacji. Godek twierdzi, że proliferzy byli marginalizowani na listach wyborczych na rzecz kandydatów Wolności, Ruchu Narodowego i Pobudki Grzegorza Brauna.

Jak wynika z oświadczenia przysłanego przez Fundację Życie i Rodzina, decyzja o odsunięciu proliferów od czołowych miejsc na listach Konfederacji zapadła na wtorkowym zebraniu, o którym środowisko Godek nawet nie wiedziało. Fundacja podkreśla, że obrońcy życia nie otrzymali ani jednego miejsca "dającego szanse na wejście do Sejmu". Proliferzy zaznaczają, że żaden członek Konfederacji nie ujął się za nimi.

Godek i jej współpracownicy nie zgadzają się również z głosami, że kwestia obrony życia od poczęcia szkodzi wynikom ugrupowania. Była członkini Konfederacji ma szczególny żal do Janusza Korwin-Mikkego oraz Krzysztofa Bosaka, którzy stawiali tego rodzaju tezy. "To na Mazowszu, gdzie byłam liderką listy w wyborach do PE - w niedużym demograficznie rejonie, z małymi miejscowościami, gdzie Konfederacja nie ma silnego elektoratu, dzięki wytężonej pracy i nieustannemu jeżdżeniu po regionie z konferencjami i spotkaniami, dzięki wyrazistości, a nie miałkości postulatów - przegoniliśmy Wiosnę Biedronia" - przekonuje.