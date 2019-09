Wybory parlamentarne 2019. Jarosław Kaczyński szykuje się na stanowisko premiera? W PiS spekulacje

Prezes znów może zostać premierem. A wręcz powinien nim zostać. Takie przekonanie panuje wśród znacznej części polityków PiS, którzy widzą Jarosława Kaczyńskiego w fotelu szefa rządu. On sam wysyła ostatnio niejednoznaczne sygnały w tej sprawie.

Lektor przedstawia sztandarowe i zrealizowane zobowiązania programowe PiS dotyczące polityki społecznej (wiek emerytalny, 500+, wyprawka szkolna etc.). W tle politycy PiS na spotkaniach z wyborcami – uśmiechnięte twarze, wspólne selfie. Na pierwszym planie on: Jarosław Kaczyński.

To prezes PiS błyszczy w filmowym materiale wyborczym swojej partii w decydującym okresie kampanii. On również jest bohaterem kluczowego ujęcia kończącego spot. Mateusz Morawiecki – obecny szef rządu – przy Jarosławie Kaczyńskim, swoim politycznym "ojcu", wygląda jak statysta.

"Nie mam ambicji zastępowania Mateusza Morawieckiego, bo chciałbym, żeby to on był dalej szefem rządu" – oznajmił jeszcze przed konwencją w wywiadzie dla "SE" sam Kaczyński.

– Prezes ustawił się na wywiad, bo od kilku dni opozycja pytała: my mamy już kandydatkę na premiera, a co z wami? Jarosław nie mógł dawać im paliwa i musiał jasno się zdeklarować: naszym kandydatem jest Mateusz Morawiecki – wyjaśnia rozmówca z PiS.

– W październiku nie ma na to szans, przy sterach zostanie Mateusz – uważa polityk PiS. – Ale za jakiś czas? Spokojnie sobie to wyobrażam – dodaje, pytany o scenariusz "premier Kaczyński".

To lider PiS jest twarzą najważniejszej kampanii od lat. I ma być "eksponowany" do końca – słyszymy w sztabie wyborczym.

Czy to przygotowywanie się do funkcji premiera? – Raczej nie, Jarosław chce wciąż być twarzą "dobrej zmiany", ale niekoniecznie jako premier. Nie ma na to siły, nie lubi tych wszystkich wyjazdów zagranicznych, dyplomacji, to go zawsze męczyło i nudziło – uważa jego były współpracownik, choć ciągle bliski "dobrej zmianie".

Politolog prof. Antoni Dudek uważa, że nie jako szef rządu. – Bardzo bym się zdziwił, gdyby Jarosław Kaczyński chciał wrócić do tej roli, ponieważ ten model, który wypracował przez cztery lata, jest dla niego optymalny - jest w kimś rodzaju "nadpremiera" – tłumaczy naukowiec. Jak dodaje: – Kaczyński ma wszystkie kluczowe decyzje w swoim ręku, natomiast nie musi się zajmować tą częścią obowiązków premiera, taką mało efektowną, a bardzo męczącą, czyli różnego rodzaju uroczystości, oficjalne obchody, to zajmuje ogromną ilość czasu. Czysty "fun" z rządzenia, to jest to, co Jarosław Kaczyński już ma i wygląda na to, że będzie miał przez dłuższy czas.