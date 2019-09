Wybory parlamentarne 2019. Janusz Korwin-Mikke o LGBT i paleniu czarownic

LGBT to zagrożenie większe niż zmiany klimatyczne - stwierdził Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja). - Nie ma żadnej ideologii LGBT, ale są ludzie, którzy stanowią ok. 10 proc. społeczeństwa - odpowiadała mu w telewizyjnej debacie Joanna Senyszyn z Lewicy.

Joanna Senyszyn stwierdziła, że nie ma ideologii LGBT, są ludzie. - Stanowią ok. 10 proc. społeczeństwa. Polacy są straszeni, a trzeba ich kształcić i oswajać ten termin - przekonywała kandydatka Lewicy do Sejmu.

- 10 proc.? To zawyżone dane - stwierdził Korwin-Mikke, a odsetek osób homoseksualnych ocenił na 0,5 do 1 proc. społeczeństwa.

"Gdzie prawa mężczyzn?"

Dodała, że jeśli kobieta jest do tego zmuszona, to i tak usunie ciąże. - Badania pokazują, że Polki wyjeżdżają za granicę. Podziemie aborcyjne jest olbrzymie - stwierdziła.

Równa płaca dla kobiet i mężczyzn

Goście Polsat News nie byli zgodni również, co do zasady równej płacy dla kobiet i mężczyzn. - Blondynki zarabiają więcej niż brunetki, a wyżsi mężczyźni więcej niż niżsi. Po co to wyrównywać? Naomi Campbell zarabia dużo. Nie powinno być płacy minimalnej, bo to pracodawca ustala jej wysokość - mówił polityk Konfederacji.