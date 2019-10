Wybory parlamentarne 2019. Jak sprawdzić poglądy partii politycznych?

Wybory do Sejmu i Senatu zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę 13 października Polki i Polacy wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Podpowiadamy, jak sprawdzić wybory partii politycznych.

Wybory parlamentarne 2019 - komitety wyborcze

Do 26 sierpnia 2019 roku istniała możliwość na zgłaszanie komitetów wyborczych do nadchodzących wyborów parlamentarnych. Do tego terminu zawnioskowano o rejestrację 94 komitetów, spośród których PKW ostatecznie zarejestrowało 88. Start zarówno do Sejmu, jak i do Senatu zadeklarowało 37 komitetów. Spośród takiej ilości zarejestrowanych komitetów i możliwości oddania głosu na poszczególnych kandydatów trudnością może być zapoznanie się ze wszystkimi poglądami osób kandydujących. Trud ten jednak jest konieczny, aby oddać swój głos świadomie, zgodnie z własnymi poglądami na kluczowe kwestie dotyczące polityki państwa.

Jak sprawdzić poglądy partii politycznych?

W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić na stronie PKW jakie komitety są zarejestrowane w interesującym nas okręgu wyborczym. Da to nam możliwość sprawdzenia z jakimi programami wyborczymi powinniśmy się zapoznać. Następnie istnieje kilka opcji. Możemy szukać stron internetowych komitetów i ich programów, możemy sprawdzić czy kandydat nie ma własnej strony na której prezentuje swoje poglądy. Często w okresie przedwyborczym organizowane są również spotkania z kandydatami, debaty, podczas których możemy zadać pytanie w interesującej nas kwestii. Na stronach internetowych dostępny jest także kontakt do rzecznika prasowego komitetu, osoby reprezentującej, a czasami również do samego kandydata. Możemy w takim przypadku napisać bezpośrednią wiadomość do interesującej nas opcji politycznej i sprawdzić czy to co otrzymamy w odpowiedzi jest dla nas satysfakcjonujące i zgodne z osobistymi poglądami.