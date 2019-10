Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Głosowanie korespondencyjne i przez pośrednika

Chcesz wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2019, ale wiesz, że w dniu wyborów będziesz poza miejscem zamieszkania? Nic straconego. Sprawdź, co zrobić, żeby zagłosować w innym lokalu wyborczym.



Kiedy wybory parlamentarne 2019? Kto może wziąć w nich udział?

Procedura głosowania jest bardzo prosta. W dniu wyborów należy udać się do lokalu wyborczego odpowiedniego dla miejsca zameldowania. Na karcie do głosowania należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.