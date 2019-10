Wybory parlamentarne 2019. Frekwencja wyborcza najwyższa od 30 lat

Jak wynika z sondażu IPSOS, frekwencja wyborcza wyniosła aż 61,1 proc. To najwyższy wynik od częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku.

W poprzednich wyborach parlamentarnych do urn poszło o prawie 10 p. proc. Polaków mniej, niż w tym roku (50,9 proc.). Z kolei najniższy odsetek wyborców uczestniczył w wyborach do Sejmu i Senatu w 2005 roku, w których wzięło udział zaledwie 40,6 proc. uprawnionych do głosowania. Ostateczne dane ws. wyników wyborów ogłosi PKW.