Wybory parlamentarne 2019. Borys Budka wzywa Mateusza Morawieckiego do debaty. Jest spot

"Szacunek dla wyborców wymaga, by nie bać się rozmawiać. Dlatego wzywam premiera Mateusza Morawieckiego do otwartej debaty o Śląsku. Zmierzmy się na argumenty. Porozmawiajmy o tym, co najważniejsze" - apeluje Borys Budka do Mateusza Morawieckiego. I publikuje spot.

"Szacunek. To bardzo ważne - tu, u nas, na Śląsku. Szacunek dla drugiego człowieka i szacunek dla naszych wyborców. To właśnie przez szacunek dla nich, panie premierze, powinien pan stanąć do debaty, powinien pan odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania - nie bać się tego. Jesteśmy po to, by rozmawiać. Dlatego wzywam pana, stańmy do debaty. Panie premierze, niech się pan nie boi. To nie chodzi o to, że pan nie jest stąd. My, na Śląsku, jesteśmy bardzo gościnni. Cenimy również odwagę. Dlatego chciałbym, żeby odpowiedział pan na bardzo proste pytania" - mówi Budka na opublikowanym nagraniu.