Wybory parlamentarne 2019. Borys Budka w klapkach i szortach. Nowy etap kampanii

Do wyborów coraz bliżej i politycy wszystkich obozów starają się o jak największe zainteresowanie ze strony mediów. Wiceszef PO Borys Budka zdecydował się nawet pokazać zdjęcie w szortach, klapkach i marynarce.

Fotografia wywołała skrajne komentarze wśród internautów. Zwolennicy PO gratulują dystansu, a przeciwnicy krytykują za brak szacunku do wyborców.

Przygotowanie do wywiadu tylko górnej części ciała rozmówcy to część codziennej "kuchni telewizyjnej". Nie wszyscy ją ujawniają, a zdjęcie Borysa Budki w krótkich spodenkach pokazuje, że w kampanii powoli wchodzimy już najpewniej w specyficzny etap. To czas fotosów i filmików kandydatów z kategorii #niedoodzobaczenia.