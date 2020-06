WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wybory korespondencyjne na Śląsku? Bartłomiej Sienkiewicz: Nie byłby to pozaprawny zabieg Liczba zakażeń w województwie śląskim stale rośnie. Najwięcej przypadków odnotowano wśród górników i ich rodzin. - Rządzący już ogłosili... A jak pan patrzy na to co się dzieje na Śląsku jak dzisiaj się dowiedzieliśmy się że 12 kopalni będzie zamkniętych przez 3 tygodnie na myśli pan że za chwilę będzie nam groziło kolejne zamrożenie nie tylko go i w ogóle życia powinna kto że rządzący już ogłosili zwycięstwo z pandemią Tylko pandemia nic o tym nie wiem i Śląsk jest tego najlepszym przykładem i kiedy ta Prawda wyszła brama najazd to rządzący postanowili zamknąć kopalnie i wypłacić górnikom 100% pensji w czasie postoju dlaczego tego samego mechanizmu nie można było zastosować przy fryzjerach kelnerach ludziach którzy prowadzą działalność gospodarczą małych przedsiębiorców Dlaczego górnicy są tak uprzywilejowani w tej sytuacji powiem panu Dlaczego chociaż w tej sprawie rząd po prostu nie potrafił zareagować na czas i teraz uruchamia nadzwyczajne środki krzywdzące dla innych grup społecznych Nie bójmy się tego nazwać tylko dlatego że ma poczucie winy i słusznie zresztą chociaż na Śląsku miejscowości Panie redaktorze Jak pan dobrze wie wczoraj albo tydzień temu to jest historia to już ma 3 tygodnie mamy do czynienia z ogniskiem wirusa i teraz proszę sobie porównać nikt o tym nie pomyślał ale nie wolno było wchodzić do lasu A teraz nikt nie pomyślał o łaźniach wspólnych dla gór o przebieralnia od nie było mol do lasu nie można było wejść w ten rząd stoję walki z koronawirusem odbijać się od ściany do ściany i nie jest przypadkiem że chcesz z nielicznych europejskich krajów O tak wysokim poziomie codziennych zakażeń ale jest po prostu pokazanie że rząd mówiąc o tym że zwyciężył koronawirusa łamie jeszcze raz kłamie i powtórzę to jeszcze raz kłamie 3 tygodnie to akurat jest czas już na wybory myśli pan że może być taka sytuacja że Śląsk będzie tym okręgiem który będzie musiał go tylko i wyłącznie korespondencyjnie w najbliższych wyborach prezydenckich Nie mam pojęcia to zależy od dynamiki którą ani ja ani ani pan ani przypuszczam na liści epidemiolodzy nie są w stanie dokładnie przewidzieć Ale co by to oznaczało dla samych wyborów gdyby cały Śląsk musiał głosować korespondencyjnie to jeszcze byłyby dalej wybory demokratyczne czy już pan chociażby miałby duże obiekcje co do tego taka możliwość jest przewidziana w w tym prawie na którym it by było na podstawie które wybory przebiegają więc nie byłby to poza prawny zabieg oczywiście znam wszystkie zastrzeżenia konstytucjonalista i częściowo nie podzielam że jest czymś przedziwnym że w Polsce Urządzamy wybory nie na podstawie kodeksu wyborczego tylko na podstawie specustawy i u z i a to oznacza że już ta kotwica prawna już dawno została zerwana ale takie mamy prawo paki wam ekologiczności musimy się do nich dostosować tak korespondencyjne w szczególnych przypadkach są przewidziane w tym nadzwyczajnym i jak mamy się kto i kiedy podejmie taką decyzję w takim razie ale dobrze tak jak będzie na samym początku nie znamy przebiegu epidemii na Śląsku nie wiemy czy będzie narastała czy nie Nie jesteśmy w stanie w tej chwili na 3 tygodniu do przodu określić jak się wypadki jeśli się pod Różą bardzo źle niewykluczone że jakieś rejony będą miały wybory wyłącznie korespondencyjny Jakie rejony czy to będzie miał wpływ na wybory czy nie za wcześnie mówi