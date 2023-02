Wybory do Senatu. Deklaracja Sroki i Kołodziejczaka

Magdalena Sroka (Porozumienie) oraz Michał Kołodziejczak (Agrounia), którzy łączą swoje partie, w programie "Tłit" unikali jednoznacznych odpowiedzi na pytania o deklaracje programowe. - Wytłumaczyliśmy podejście do pytań, które pan zadał. Myślę, że Polacy wymagają szczerości. My jesteśmy prawdziwi. Ta jedna partia da odpowiedzi na pytania. Mówimy o sprawach ważnych dla Polaków - mówiła Magdalena Sroka. Czy możliwa jest wspólna lista wyborcza z innymi partiami opozycyjnymi. - Wyszedłem z założenia, że lepiej zrobić to na różnych spotkaniach przed wyborami, niż zbierać ludzi w obozach i szykować na ustawkę jak kibice w lesie. Wolę ustalić to z polityczką młodego pokolenia i przygotować ofertę dla ludzi, którzy mają różne spojrzenia. W przyszłym tygodniu uda nam się podpisać deklarację ideową - mówił Michał Kołodziejczak. Co z wyborami do Senatu? - Poprzemy pakt senacki. Od tego zaczęliśmy. By móc robić to, o czym mówią partie demokratyczne, potrzebne jest podziękowanie PiS-owi za ich ośmioletnie rządy. Rozmowy jeszcze przed nami - deklarowała Magdalena Sroka.