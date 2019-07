Wybory do Senatu. Bogdan Zdrojewski dla WP: Chcemy wesprzeć listy Koalicji Obywatelskiej

– Zamierzamy z Barbarą wystartować do Senatu z list Koalicji Obywatelskiej – przyznaje Wirtualnej Polsce były prezydent Wrocławia, b. minister i b. europoseł PO Bogdan Zdrojewski. Jego małżonka jest obecnie senatorem Platformy. – Liczymy na poparcie również ze strony PSL – dodaje nasz rozmówca.

Ubiegły tydzień. Posiedzenie zarządu PO. Typowanie kandydatów do Sejmu i Senatu z Dolnego Śląska. Padają nazwiska: Marka Skorupy, Alicji Chybickiej, Ewy Wolak. I obecnej senator PO Barbary Zdrojewskiej.

Grzegorz Schetyna chce zaproponować jej pierwsze miejsce na liście do Sejmu. Ruch lidera PO wydaje się sprytny: Zdrojewska w regionie jest popularna i ma nazwisko. W końcu jej mąż to najpopularniejszy polityk na Dolnym Śląsku.

Kilka dni później. Sytuacja zmienia się o 180 stopni: Bogdan Zdrojewski, jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najbardziej popularny polityk w regionie dolnośląskim, ogłasza, że jednak ma zamiar wystartować w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Ale nie do Sejmu, jak chciał kilka miesięcy temu Schetyna. W grę wchodzi tylko Senat.

To zaskakujące o tyle, że po tym, jak Zdrojewski nie znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego (w latach 2014-2019 był eurodeputowanym PO), polityk zapowiedział, że nie wystartuje w wyborach parlamentarnych (wcześniej lider PO Grzegorz Schetyna tłumaczył, że Zdrojewski nie znalazł się na listach do PE, aby pomóc Platformie w wyborach parlamentarnych – sam Zdrojewski taką argumentację odrzucał).