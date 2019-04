Wybory do PE. PiS z przewagą, Wiosna na podium

Gdyby wybory do europarlamentu odbyły się dziś, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 38 proc. Polaków - tak wynika z badania Kantar przeprowadzonego na zlecenie TVN. Koalicja Europejska może liczyć na 35 proc. poparcie. Na podium uplasowała się Wiosna Roberta Biedronia

Do 16 kwietnia zarejestrowane komitety w wyborach do Parlamentu Europejskiego miały czas na zebranie podpisów pod listami. PiS zebrało ponad 600 tys., PO – prawie 500 tys., Wiosna Roberta Biedronia – 280 tys., Kukiz'15 – ok. 180 tys., Konfederacja – ponad 200 tys., Lewica Razem – 90 tys., Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego – co najmniej 70 tys.