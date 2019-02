Wybory do PE. "Bitwa warszawska" i ban dla Jurgiela. Prezesowi "pali się" długopis, listy się piszą

Na sto dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego największe partie wciąż układają listy kandydatów. Niektórzy politycy zostali zablokowani, w kilku okręgach sytuację komplikują personalne tarcia. – Jest burza mózgów w partii, ścierają się różne koncepcje – mówi nam jeden z europosłów PiS.

Jednym z "pewniaków" do startu w wyborach europejskich był zdymisjonowany na początku ubiegłego roku b. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel .

Jurgiel nie poradził sobie z kierowaniem strukturami na Podlasiu – jednym z kluczowych dla PiS regionów. Jak przypominaliśmy niedawno w WP, dotychczas wojnę o władzę w tym miejscu toczyli właśnie Jurgiel oraz Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA. Obaj to wieloletni kompani Jarosława Kaczyńskiego . Podobnie zresztą jak nowy szef Dariusz Piontkowski, który w Porozumieniu Centrum zaczął działać w 1990 r. To jego właśnie – kosztem degradacji Jurgiela – wskazał prezes PiS.

Jurgiel wielokrotnie był zarzewiem konfliktu w swoim regionie. Przestano go tam cenić – relacjonują nam politycy PiS. Jak dodają, Jurgiel, zamiast budować jedność, konfliktował lokalnych działaczy PiS. Nie radził sobie z władzą. Chciał dymisji marszałka województwa, przez co PiS... mogło stracić władzę w regionie. Dla prezesa Kaczyńskiego był to moment zwrotny.