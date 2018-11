Młodzi na Brukselę. Kaczyński już ma plan na wybory europejskie

Małgorzata Wassermann, Patryk Jaki, Kacper Płażyński - tych polityków, jak słyszymy w PiS, chętnie widziałby Jarosław Kaczyński jako "lokomotywy wyborcze" w przyszłorocznej elekcji do Parlamentu Europejskiego. Mimo że młodzi kandydaci PiS przegrali w wielkich miastach, to - gdy idzie o liczbę uzyskanych głosów w wyborach samorządowych - zrobili relatywnie niezłe wyniki.

- Czy wybory do Parlamentu Europejskiego to realny scenariusz? Dla mnie? Nie - tak krótko i jednoznacznie odpowiada Małgorzata Wassermann na pytanie, czy wiosną przyszłego roku będzie chciała spróbować swoich sił w starciu o Brukselę.

Oferty leżą na stole

A prezes Kaczyński - jak dowiadujemy się w PiS - byłby skory złożyć "młodym" ofertę startu w wyborach europejskich. - Mają nie tylko zielone światło, gdyby tylko chcieli, ale dostaną też propozycje z wyraźną sugestią, że nam bardzo pomogą. Wybory do PE to wojna w dużych miastach, to ostatnie wybory przed najważniejszymi do Sejmu i Senatu i przegrać ich po prostu nie możemy - mówi jeden z naszych rozmówców.