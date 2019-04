Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Wiosenne porządki w Brukseli

Grzegorz Schetyna robi wiosenne porządki na dwunastym piętrze budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To tam rezyduje delegacja europosłów PO i PSL. Obecni już się pakują, robią miejsce dla nowych. W części Platformy buzuje.

Ale ta część w partii Schetyny – jak wskazują nam nasi rozmówcy – nie ma dziś nic do powiedzenia.

To ostatnia polityczna sobota przed świętami Wielkiej Nocy. Po weekendzie kampania przed eurowyborami ruszy na dobre.

16 kwietnia bowiem mija termin rejestracji list do europarlamentu.

Listy Koalicji Europejskiej zostały jednoosobowo ułożone przez Grzegorza Schetynę. Przewodniczący PO musiał stworzyć je tak, by pogodzić interesy wszystkich pięciu wchodzących w skład KE partii – PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych.

Bo dla lidera PO Koalicja Europejska nie jest projektem wyłącznie na maj. Dla Schetyny KE jest jedyną i ostatnią szansą, by jesienią wygrać w wyborach z Jarosławem Kaczyńskim.

– To jest mecz mojego życia – powtarza Grzegorz Schetyna.

Kilka tygodni temu. W PO dochodzi do konfliktu przy okazji głosowań w europarlamencie nad unijną dyrektywą o prawach autorskich, przez internautów nazywaną ACTA2.

– Zrobili to ci, którzy albo nie mają szans na mandat, albo w ogóle nie kandydują do PE. Wyjątkiem jest Michał Boni, który dyrektywie się sprzeciwił, a i szans na ponowny wybór do PE już nie ma – wyjaśnia nasz rozmówca z Wiejskiej.