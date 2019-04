Wybory do PE 2019. Grzegorz Schetyna o rozmowie z Donaldem Tuskiem: "Ludzie podchodzili na ulicy"

Grzegorz Schetyna po raz pierwszy odnosi się publicznie do swojej rozmowy z Donaldem Tuskiem. Politycy spotkali się kilka dni temu w Brukseli. - Ludzie zatrzymywali mnie na ulicy i mówili, że to świetnie, że znowu jesteśmy razem. Cieszą się, jak widzą, że współpracujemy - przyznaje lider PO.

Na pytanie Renaty Grochal, czy ma "kompleks Tuska", przewodniczący Platformy zaprzecza: - Nie. Tusk przewodził Platformie, wygraliśmy wybory, ale nigdy nie budował szerokiej koalicji, co mi się udało. Jestem innym typem polityka. On mawiał: moja Platforma robiła to i to. Ja tak nie powiem, bo byłem częścią jego Platformy, a teraz Platforma jest nie tylko moja. Tusk jest liderem tworzącym politykę jednoosobowo. Ja wolę pracować zespołowo, korzystać z ludzi, z ich pomysłów - mówi Schetyna.