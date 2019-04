Wybory do Europarlamentu 2019. Sprawdź, ile państw bierze udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Europarlamentu 2019. Zobacz, kiedy będą otwarte lokale wyborcze, czym jest PE i ile państw bierze udział w wyborach do Europarlamentu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory do Europarlamentu 2019. Sprawdź, ile państw bierze udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego (WP.PL)

Wybory do Europarlamentu 2019 – czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to organ doradczy i kontrolny, który współtworzy prawo w Unii Europejskiej. Został stworzony jako jednoizbowy odpowiednik parlamentów krajowych na szczeblu wspólnotowym. Posłów do Parlamentu Europejskiego wybierają na 5 lat wszyscy obywatele Unii. Wybory te odbywają się na przestrzeni kilku dni we wszystkich krajach wspólnoty i są powszechne, bezpośrednie oraz proporcjonalne. W tym roku wybory odbędą się w dniach 23 – 26 maja, a w Polsce będzie to niedziela, 26 maja. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00.

Wybory do PE – UE drugą, największą gospodarką na świecie

Unia Europejska to związek 28 państw, utworzony na mocy traktatu z Maastricht. Należą do niej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania, która 29 marca 2017 roku rozpoczęła proces występowania ze Wspólnoty Europejskiej. Obecnie Unia Europejska to druga największa gospodarka na świecie, ustępująca tylko gospodarce Stanów Zjednoczonych. Roczny PKB (Produkt Krajowy Brutto) Unii Europejskiej, a więc wartość wszystkich wytworzonych na terenie UE w danym roku towarów i usług, wyniósł w 2017 roku według danych Banku Światowego blisko 17,3 biliona dolarów amerykańskich. Dla porównania w tym samym roku PKB Polski wyniósł 526,5 miliarda dolarów, a więc 3% PKB całej Unii.

W Unii Europejskiej mieszka 512,6 miliona mieszkańców (Eurostat, 2018). Pod względem liczby ludności UE ustępuje tylko Indiom (1,339 miliarda mieszkańców) oraz Chinom (1,420 miliarda mieszkańców). Łączna powierzchnia krajów tworzących Unię Europejską wynosi 4 324 782 km2, co oznacza, że tylko 6 krajów zajmuje większe terytorium. Aż 24 języki mają status języka oficjalnego, to znaczy takiego, na który tłumaczone są wszystkie oficjalne dokumenty Unii Europejskiej. Dla 19% obywateli UE (głównie z Francji, Belgii i Luksemburga), językiem ojczystym jest język francuski. W przypadku języka niemieckiego odsetek ten wynosi 18% - są to przede wszystkim mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii i Luksemburga. Natomiast jako język obcy, najwięcej, bo aż 34% obywateli UE zna język angielski.