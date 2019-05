Wybory do Europarlamentu 2019. Rekordowa frekwencja. Prawie jedna trzecia Polaków oddała głos

Wybory do Europarlamentu trwają od godziny 7 rano. Frekwencja na godzinę 17 wyniosła 32,51 proc. W 2014 roku o godzinie 17:30 frekwencja wynosiła 16,91 proc.

Wybory do Europarlamentu 2019 – frekwencja w województwach

W wyborach do Europarlamentu 2019 udział wzięło już 32,51 proc. głosujących. Najwyższą frekwencją może poszczycić się województwo małopolskie, gdzie do urn udało się już 35,8 proc. osób uprawnionych do głosowania. Podium w gronie najchętniej głosujących uzupełnia województwo mazowieckie z 35,33 proc. i pomorskie z wynikiem 33,32 proc.