Wybory do Europarlamentu 2019. Raport ws. "Wiadomości" TVP pozbawia złudzeń

Jeśli o PiS to dobrze, a jeśli o opozycji to krytycznie - to wnioski z raportu na temat relacji z kampanii wyborczej w "Wiadomościach" TVP. Monitoring prowadzili eksperci Fundacji im. Stefana Batorego.

Jarosław Kaczyński najdłużej występującym politykiem w "Wiadomościach" TVP (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Podczas objętego analizą okresu (dwa tygodnie: 10-23 maja) dwie trzecie, czyli 105 ze 153, tematów głównego programu informacyjnego Telewizji Polskiej miało związek z wyborami.

Aż 69 materiałów reporterów politycznych "Wiadomości" TVP dotyczyło działań PiS. Z tego 68 było pozytywnych, a zaledwie jeden neutralny. O Koalicji Europejskiej traktowały natomiast tylko 33 materiały. Wszystkie miały wydźwięk negatywny.

"Dwa - także negatywne - dotyczyły Konfederacji. Wiośnie, Lewicy Razem i Kukiz15 nie poświęcono ani jednego tematu" - piszą autorzy raportu.

Jarosław Kaczyński mówił najczęściej

Najdłużej i najczęściej pokazywany był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego wypowiedzi to aż 7,6 proc. wszystkich głosów polityków zaprezentowanych w "Wiadomościach" TVP w tym okresie.

Tuż za nim znaleźli się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dalej znaleźli się Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło oraz szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Premier Mateusz Morawiecki zajął dopiero siódme miejsce.

"Wiadomości" TVP. Większość gości z PiS

Przewagę przedstawicieli obozu Zjednoczonej Prawicy widać także w zestawieniu polityków, którzy występowali w programie "Gość Wiadomości”.

Do studia zaproszono 13 polityków obozu władzy, 4 z KE (po 2 z Nowoczesnej i z PSL) oraz 4 z Kukiz15. To odpowiednio: 62 proc. i po 19 proc.

Autorzy raportu we wnioskach z monitoringu stwierdzają też (podając przykłady), że w wydaniach "Wiadomości" z ostatnich dwóch tygodni zauważyli tworzenie informacji niewyborczych pod potrzeby wyborcze, przedstawianie wprost materiałów wyborczych PiS, a ukrywanie informacji niekorzystnych dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

Monitoring "Wiadomości" TVP prowadzony jest przez Towarzystwo Dziennikarskie we współpracy i przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.